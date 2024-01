Tradito dal nervosismo pusher latitante. Sconterà sei mesi in cella

Ha provato a nascondersi alla vista dei poliziotti, ma proprio il suo comportamento sospetto ha attirato l’attenzione degli agenti: un tunisino di 57 anni è stato dunque bloccato e, una volta identificato, arrestato dagli agenti del commissariato di Legnano in esecuzione di un ordine di carcerazione emessa dalla Procura di Marsala. L’uomo, pluripregiudicato per reati commessi a Castelvetrano più di dieci anni fa, si aggirava in centro e, incrociata la Volante, ha tentato di nascondersi. Ma i poliziotti lo hanno bloccato e sottoposto a un primo controllo. Considerato che l’uomo è risultato essere senza fissa dimora e privo di documenti, gli agenti lo hanno accompagnato in Commissariato e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, grazie ai quali è stata accertata l’esistenza del provvedimento giudiziario a suo carico. L’uomo, già noto ai poliziotti del Commissariato che lo avevano precedentemente denunciato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, è stato condotto al carcere di Busto Arsizio dove dovrà scontare sei mesi di reclusione.P.G.