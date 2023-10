Tradito dagli airpods. Ragazzino denunciato per ricettazione

Tradito dagli airpods rubati. Un 16enne è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. Nella sua cameretta hanno trovato un paio di airpods rubati solo da qualche ora negli spogliatoi del Centro sportivo comunale di Osnago. I militari sono risaliti al ragazzino proprio attraverso gli auricolari, che sono dotati di localizzatore gps per ritrovarli quando li si perde o appunto qualcuno li ruba. "Non li ho rubato io, me li hanno dati", ha provato a giustificarsi, senza tuttavia rivelare chi glieli avrebbe dati. Come se già non bastasse, oltre agli airpods i carabinieri di Merate, durante la perquisizione della sua stanza, hanno scovato pure un coltello con la lama lunga una ventina di centimetri, che gli è stato sequestrato. L’adolescente è stato segnalato ai magistrati della Procura della Repubblica del tribunale dei minori di Milano. D.D.S.