Tentata violenza sessuale Nigeriano nega l’accusa ma resta in carcere

Ha negato di aver aggredito la ragazza, di averla ferita con il vetro e di aver tentato la violenza sessuale per la quale è finito in carcere. Idris Aliyu, nigeriano di 35 anni residente a Monte Olimpino, ieri mattina durante l’interrogatorio ha detto che la donna, una connazionale di 28 anni residente a Milano, si sarebbe ferita da sola e che era stata lei ad avvicinarlo per chiedergli dei soldi, che lui si è rifiutato di darle. Il giudice ha convalidato l’arresto ed emesso custodia cautelare in carcere. Dalla denuncia risulta che Aliyu l’avrebbe avvicinata in via Amoretti, chiedendole un rapporto sessuale. Al suo rifiuto l’avrebbe presa per il collo e spinta contro una porta a vetri, andata in frantumi, per utilizzare un frammento per minacciarla.

Pa.Pi.