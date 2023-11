Tenta una rapina in pellicceria e viene arrestato per lesioni

Dalla titolare della pellicceria, a Mantova, si è presentato armato di coltello, pretendendo la consegna di almeno un capo. Ma Alan Angelo Treccani, 30 anni di Turate, non aveva messo in conto una possibile reazione della donna, che ha mandato a monte il suo piano e lo ha fatto finire in carcere. Il tentativo di rapina è avvenuto martedì, alla pellicceria Ombretta di via Giovanni Arrivabene a Mantova. L’uomo è entrato nel negozio, e quando si è trovato davanti alla titolare, una donna di 69 anni, le ha puntato alla gola un coltello estratto dalla tasca, intimandole di consegnare una pelliccia. Ma la donna, seppure impaurita e da sola, si è divincolata ed è riuscita a sottrarsi alla presa del rapinatore. Così Treccani, spiazzato dalla reazione, ha cercato di allontanarsi e fuggire, ma nel frattempo la vittima era già riuscita a far scattare l’allarme e chiamare i carabinieri.

La pattuglia del Radiomobile di Mantova lo ha individuato e bloccato prima che riuscisse ad allontanarsi e sparire, portandolo in caserma. È stato arrestato con le accuse di tentata rapina aggravata dall’uso del coltello, e di lesioni personali, per le ferite causate alla donna: un taglio a una mano, inferto con il coltello mentre cercava di trattenerla, e alcune ecchimosi al collo. Ora il trentenne si trova in carcere a Mantova. Pa.Pi.