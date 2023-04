Tenta il suicidio in cella Il medico del carcere allertato gli salva la vita

Un detenuto straniero di 25 anni giovedì ha tentato di togliersi la vita in cella, all’interno del carcere Bassone, impiccandosi a una grata. È stato salvato dal dirigente medico del carcere, Massimo Agnesia, tempestivamente allertato dagli agenti di polizia penitenziaria. Il medico ha soccorso il ragazzo e per quasi un’ora gli ha praticato un massaggio cardiaco, evitando così che andasse in arresto. Quando l’attività cardiaca è ripresa, il venticinquenne è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna, dove è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione, sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono molto gravi, ma al momento stabili.