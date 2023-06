Teatro, fondi per ripartire L’obiettivo del Comune: raccogliere 1,5 milioni

Lecco e i lecchesi sul palcoscenico, il palcoscenico del loro Teatro della Società, che nel 2024 riaprirà i battenti, dopo il sipario calato per 7 anni per importanti interventi di bonifica e ristrutturazione ancora in corso. Il Teatro della Società è la piccola Scala del lago di Como e diventerà la ribalta principale della città, dei suoi artisti e di tutti i suoi abitanti.

"Sarà il fulcro dell’offerta culturale del territorio – spiega il sindaco Mauro Gattinoni -. Al netto della fondamentale riqualificazione vera e propria degli spazi, le nuove stagioni a cartellone vorranno riaprire il flusso generativo della creatività, del pensiero, dell’esperienza artistica in tutte le sue forme. Il coinvolgimento delle energie migliori, e delle disponibilità più attente ed interessate attorno ad una nuova proposta di contenuti, si accompagnerà ad un nuovo modello di gestione e di programmazione. Col nuovo Teatro apriamo le porte a tutte le risorse migliori di questa città" .

Ma le risorse, le proposte e le esperienze migliori costano. Per questo è stata lanciata una raccolta fondi, intitolata "Tutta la città di Lecco sul palcoscenico", per sostenere gli interventi previsti dal secondo lotto dei lavori che prenderanno il via a breve: il restauro delle decorazioni ottocentesche che la campagna di saggi ha portato alla luce nel ridotto e nel foyer, dei palchetti e delle porte, del sipario storico dipinto da Andrea Mantegazza del 1844 comprensivo di una nuova struttura per la sua movimentazione, i nuovi corpi luminosi e le nuove sedute della platea. Si tratta di un investimento complessivo di 3 milioni e 460 mila euro, in aggiunta ai 2 milioni e 600 mila euro del primo lotto. "La campagna di raccolta fondi nasce con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità nella riqualificazione completa di un bene che è il centro culturale della nostra città e ne rappresenta il cuore simbolico", sottolinea la vicesindaco e assessore alla cultura Simona Piazza. L’obiettivo è raccogliere un milione e mezzo di euro tramite donazioni con l’Art Bonus e un fondo della Fondazione Comunitaria del Lecchese . "La raccolta è davvero aperta a tutti, non soltanto a grandi donatori, ma a ogni cittadino", prosegue la vicesindaco, perché la cultura è di tutti, della società civile, proprio come il Teatro di Lecco.

Daniele De Salvo