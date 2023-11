Sversamento dei fanghi. Altri quattro mesi di rinvio. Odore di prescrizione

Altri quattro mesi di rinvio. E poi tutto ricomincerà da capo. Con la prescrizione che incombe, e rischia di falcidiare le imputazioni. Slitta al 21 marzo l’udienza preliminare per il caso WTE, il colosso bresciano con sedi a Calvisano, Calcinato e Quinzano, specializzato in fanghi fertilizzanti, nel mirino della procura per il presunto sversamento tra il 2018 e il 2019 di 150mila tonnellate di materiale contaminato da metalli pesanti e idrocarburi in tremila ettari di campagna, dislocata in 78 Comuni di Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte. Ieri il gup, Cesare Bonamartini, che la scorsa udienza aveva sollevato il dubbio di un’incompatibilità legata a una partecipazione al Riesame davanti al quale finì parte del sequestro collegato all’azienda, dopo avere ricevuto il parere del Tribunale si è dichiarato tale. Incompatibile, appunto.