Lecco 1 agosto 2021 – Un 40enne milanese è stato trovato morto in una piazzola di sosta sulla Super 36. E' stato ucciso da un colpo di pistola. Si sospetta si tratti di un suicidio, ma l'arma con cui si sarebbe sparato al momento non si trova, quindi non si può escludere alcuna ipotesi e gli accertamenti sono in corso. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, quando alcuni automobilisti in transito hanno notato un uomo riverso a terra in una piccola piazzola di sosta della 36, in direzione sud verso Lecco, subito dopo all'uscita di una galleria all'altezza di Fiumelatte a Varenna.

I primi ad accorrere sono stati i soccorritori volontari del Soccorso bellanese, raggiunti poi dai sanitari del 118. Per la vittima non c'era ormai più nulla da fare: era già morta a causa di un colpo d'arma da fuoco in testa. Sono subito intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i poliziotti della scientifica della questura di Lecco. Dai primi accertamenti l'ipotesi più plausibile sembra quella di un gesto estremo volontario, ma sembra che la pistola o la rivoltella con cui è stato esploso il colpo fatale non si trovi, forse perché sbalzata via dal contraccolpo o magari perché qualcuno l'ha presa e portata via.