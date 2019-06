Dervio, 8 giugno 2019 - Non si sa quando, per ora la situazione è sotto controllo, ma prima o poi la galleria Monte Piazzo della Superstrada, come un vulcano pronto a esplodere, potrebbe cedere di nuovo in blocco, come già accaduto nel 2013. Bisogna quindi metterci mano quanto prima e consolidare tutti i suoi due chilometri e mezzo di lunghezza, sia della canna sud sia di quella nord, non appena tratti di qualche centinaio di metri come per l’emergenza appunto di una mezza dozzina d’anni fa.

Per limitare gli inevitabili disagi scatenati dalla chiusura del traforo quando finalmente i tecnici di Anas si metteranno all’opera per risolvere una volta per tutte la questione, occorre però che siano già pienamente operativi il peduncolo di Dervio che ora non esiste e il nuovo svincolo di Piona a Colico, da completare con la rampa di ingresso verso Sondrio e l’uscita verso il centro cittadino, in modo che automobilisti e camionisti siano obbligati a viaggiare il meno possibile sulla Sp 72. L’affare non riguarda solo coloro che abitano e lavorano nei paesi le cui strade verrebbero altrimenti trasformate in una sorta di tangenziale alternativa alla 36, ma anche tutti coloro che vivono in Alto Lario e in Valtellina, di cui la Super è la principale è la principale porta di accesso.

Per questo il neo sindaco di Dervio Stefano Cassinelli e i colleghi di Bellano Antonio Rusconi, Monica Gilardi di Colico, Massimo Vergani di Dorio e Luca Buzzella di Valvarrone con il suo assessore Franco Memeo chiedono all’unanimità che contestualmente all’intervento di consolidamento della Monte Pizzo vengano inaugurate le altre opere. «Dobbiamo guardare alle esigenze del territorio nel suo insieme, non solo ai singoli comuni - spiega Stefano Cassinelli -. Rischiamo altrimenti di diventare un’area depressa in caso di emergenza, come le zone terremotate». «È questione di tutelare la salute e la sicurezza di tutti», aggiunge Monica Gilardi. «C’è di mezzo l’economia, l’indotto, il turismo, l’ambiente di un’intera area – conferma Antonio Rusconi -. Durante una domenica in concomitanza con la chiusura della Super in seguito alla frana di Lierna ad esempio l’Orrido di Bellano è stato visto da appena 140 visitatori, contro gli oltre mille rispetto a quando poi la Statale è stata è stata riaperta».

Sui tempo del massiccio e indispensabile intervento al momento tuttavia non ci sono certezze, non si tratta di opere semplici, né da progettare né da portare a compimento. I primi cittadini possono tuttavia contare sull’appoggio del sottosegretario regionale ai Grandi eventi Antonio Rossi, del deputato di casa Ugo Parolo e del membro del Cda delle Ferrovie a cui fa capo anche Anas, Flavio Nogara.