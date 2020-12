Suello (Lecco), 20 dicembre 2020 – Una pensionata di 89 anni di Suello è morta in casa propria dove si è sviluppato un incendio. Il rogo è divampato in una abitazione di via Provinciale. Quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per l'89enne non c'era ormai più nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto altro che constatarne il decesso. Le fiamme si sono sviluppate in cucina. Al momento resta da stabilire se la vittima sia morta in seguito all'incendio, magari a causa delle esalazioni e al fumo, oppure se il fuoco si sia sviluppato in seguito magari per un pentolino lasciato acceso sui fornelli che lei non ha potuto spegnere. Non sono state comunque ravvisate ipotesi di reato.

