Su Giove con il Politecnico. Lecco sulla sonda Juice

In viaggio verso lo spazio profondo, per esplorare Giove e le sue lune ghiacciate Ganimede, Europa e Callisto, a bordo della sonda Juice, ci sono anche i ricercatori del MetroSpace Lab del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Sotto la guida del professor Bortolino Saggin, ingegnere meccanico, hanno contribuito in maniera determinante alla progettazione di uno strumento essenziale per la missione. Si tratta di Majis, Moons and Jupiter omaging spectrometer, uno spettrometro ad immagini che opera nel campo di lunghezze d’onda nel visibile – vicino infrarosso e infrarosso. È una sorta di occhio elettronico. I ricercatori del MetroSpace Lab, un laboratorio per le misure per lo spazio e l’industria, si sono occupati della fase iniziale del progetto termomeccanico, "studiando un sistema di raffreddamento passivo in grado di mantenere il sensore infrarosso a temperature inferiori ai 90 K (ca -183° C) e l’intero sistema ottico a temperature inferiori ai 140 K, cioè circa - 133° C, pur essendo montato su un satellite operante a temperature prossime a quelle di laboratori terrestri", spiegano dal campus lecchese del Polimi. La testa ottica è stata poi sviluppata dai tecnici del gioiello dell’industria aerospaziale tricolore Leonardo dello stabilimento di Campi Bisenzio, sotto la supervisione dei cervelloni del Poli di Lecco, grazie ai finanziatori dell’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, mentre lo strumento criogenico è stato realizzato dagli specialisti ci un consorzio francese, italiano e belga. La sonda Juice è stata lanciata il 14 aprile alle 14.14 ora italiana dalla base di Kourou, in Guyana francese, tramite un razzo vettore Ariane 5. Grazie allaspinta gravitazionale della Terra, della Luna e di Venere e dopo un viaggio di 8 anni nel 2030 raggiungerà Giove e le sue lune, effettuando 35 sorvoli ravvicinati. Nel 2034 Juice girerà attorno a Ganimede, diventando il sonda il primato di primo veicolo spaziale ad orbitare intorno a una luna diversa da quella terrestre. La missione terminerà nel 2035.