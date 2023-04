Straniero tentò di rapinare monopattino a un ragazzino Pena di un anno e sei mesi

Il pomeriggio del 6 aprile, a Mariano Comense, aveva inseguito in bici un ragazzino di 15 anni per rapinargli il monopattino. Ma la vittima, in preda al panico, si era diretta verso la caserma dalla Tenenza dei carabinieri di Mariano Comense, che poco dopo avevano individuato e arrestato l’aggressore. Adrian Vincent Laurente, filippino di 29 anni residente a Verano Brianza, ora ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione per tentata rapina, con pena sospesa in quanto incensurato. Al processo per direttissimo aveva ottenuto un rinvio dell’udienza, con il divieto di allontanamento da casa nelle ore notturne, e la possibilità di uscire solo per andare al lavoro: provvedimento che ora è stato revocato.