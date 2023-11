Straniero pericoloso. Dal carcere di Pescarenico al volo per il rimpatrio

Irregolare, pregiudicato e pericoloso. I poliziotti della questura di Lecco hanno accompagnato alla frontiera un marocchino di 54 anni. Gli agenti lo hanno aspettato al varco all’uscita dal carcere di Pescarenico, dove era detenuto per diversi reati, lo hanno prelevato e lo hanno accompagnato al Cpr di Ponte Galeria, il Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma, in attesa di imbarcarsi sul primo volo disponibile e accompagnarlo nel suo Paese d’origine. A firmare la sua espulsione coatta è stato il prefetto di Lecco, perché il 54enne è ritenuto socialmente pericoloso. Inoltre gli era già stato notificato pure un ordine di lasciare l’Italia emesso dal questore di Lecco. D.D.S.