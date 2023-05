Strangolata con un foulard "Badante da condannare"

L’assoluzione di Salvatore Spina? "Solo un ragionamento speculativo fine a se stesso" può ritenere il compendio indiziario "frutto di mera casualità". Torna in aula l’omicidio di Diva Borin, la 87enne di Brescia trovata morta in casa, a Urago Mella, il 2 marzo 2019, strangolata con un foulard. E torna sulla scorta dell’impugnazione della sentenza ad opera del pm Antonio Bassolino, convinto che a uccidere la nonna sia stato Salvatore Spina, il badante tuttofare, per l’accusa interessato a ereditare il suo cospicuo patrimonio e per il quale in abbreviato aveva chiesto una pena di 21 anni e sei mesi. Una tesi stigmatizzata dall’avvocato Giacomo Nodari e poi sconfessata dal gup, Andrea Gaboardi, secondo cui gli elementi indiziari portati dalla procura "non appaiono né gravi, né precisi né univoci, rivelandosi anzi talmente ambigui da lasciare spazio a molteplici possibili ricostruzioni alternative". Il giudice ha criticato soprattutto il movente ereditario, "censurabile in base alla selezione delle circostanze che dovrebbero sorreggerlo, di una tale labilità da renderlo inconsistente". "Non emergono elementi per sostenere che il nucleo familiare di Spina versasse in condizioni di difficoltà economiche o fosse soverchiato da debiti" si legge in sentenza. "Nessuno degli esperti che si sono pronunciati sull’epoca della morte ha ritenuto probabile che il decesso sia avvenuto come invece vorrebbe l’organo inquirente, sganciato da ogni dato scientifico, tra le 19,30 e le 20,30. Tutti i consulenti di parte, compreso quello del pm, hanno escluso in termini di elevatissima probabilità la collocazione della morte in tale lasso temporale".

Per il pm Bassolino "il giudice ha sconfessato il perito (il prof. Paolo Fais) e si registra un appiattimento sulle tesi della difesa sfornito di adeguata motivazione – scrive nel ricorso con cui chiede la riforma della sentenza e la condanna dell’imputato – quindi non è dato comprendere per quali ragioni le conclusioni del consulente della difesa siano da preferire a quelle del perito". Stando al prof. Fais "il decesso è avvenuto sino a 24 ore prima del rinvenimento del corpo. Non si può affatto escludere sia avvenuto tra le 19,30 e le 20,30, tempo in cui si può collocare Spina e non altri che costui sul luogo del delitto". Beatrice Raspa