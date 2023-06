Strage di piazza Loggia Si attende una pronuncia

Slitta al 16 ottobre l‘udienza preliminare per Roberto Zorzi, il 68enne ex ordinovista veronese accusato di essere uno degli esecutori materiali della strage di piazza Loggia. Il gup, Francesca Grassani, ha posticipato l’udienza in origine calendarizzata per ieri, e prossima alla conclusione, per attendere la pronuncia della Cassazione - fissata per il 29 settembre - relativamente all’esclusione del Governo dalle parti civili. E qualora la Suprema Corte accogliesse il ricorso di Palazzo Chigi reinserendolo tra le parti offese nel procedimento, il giudice ha già messo in conto di proseguire l’udienza il 30 ottobre e il 16 novembre. Il gup aveva ritenuto ‘tardiva’ l’istanza di partecipare avanzata dalla Presidenza del Consiglio, finora sempre presente ai processi che si sono susseguiti negli anni (4 istruttorie sfociate nelle condanne definitive per il mandante, il medico veneziano Carlo Maria Maggi, leader di Ordine nuovo del Triveneto, l’ideologo della strategia della tensione, e l’ex spia dei servizi segreti Maurizio Tramonte). Il rigetto è stato ritenuto dal Governo ‘un atto abnorme’, di qui l’impugnazione. B.Ras.