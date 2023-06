Strade, raffica di incidenti Un morto e tre feriti gravi

Giornata terrificante quella di ieri sulle strade bresciane. In poche ore il tragico bollettino degli incidenti ha fatto registrare un morto e tre feriti gravi (tra cui una dodicenne) coinvolti in tre schianti distinti. L’ultimo, costato alla vita a un sessantaduenne di Gavardo, Alessandro Anedda, questo il nome della vittima, è capitato poco dopo le 15 a Salò, lungo viale Europa, la strada che porta dalla frazione di Cunettone a quella di Villa, una via ad alto tasso di incidentalità (nel settembre scorso nel medesimo tratto perse la vita il 19enne Giovanni Zilioli). Anedda, titolare della pizzeria Vesuvio nel suo paese di residenza, viaggiava a bordo della sua moto quando per ragioni in corso di accertamento è entrato in rotta di collisione con un’auto che procedeva in direzione opposta. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salò, che si stanno occupando dei rilievi, la macchina ha improvvisamente svoltato a sinistra, il motociclista non è riuscito a frenare per tempo e l’ha centrata in pieno. Nell’incidente sono rimaste lievemente ferite anche due donne di 25 e 53 anni che erano a bordo della vettura - ma è stato più lo shock che altro - mentre per Anedda non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica e i sanitari l’hanno trovato a terra esanime. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, il centauro è morto sull’asfalto. E ancora, nel primo pomeriggio si sono susseguiti altri due brutti incidenti: alle 14 a Capriolo, all’incrocio tra via Faletti e viale Abruzzi, nella zona industriale, una moto e un furgone si sono scontrati. Anche in questo caso il mezzo pare stesse svoltando e si è schiantato conto una moto che proveniva dalla direzione di marcia opposta. Il conducente della macchina e il centauro, entrambi sulla cinquantina, sono finiti in codice rosso in ospedale. Mezz’ora dopo, invece, nel centro di Rovato è stata investita una dodicenne. La ragazzina, di casa a Coccaglio, sarebbe stata travolta da una Dacia Duster mentre attraversava la strada - via Rudone - sulle strisce pedonali. Le sue condizioni appaiano molto critiche. Soccorsa in eliambulanza, è stata accompagnata nella Rianimazione pediatrica del Civile di Brescia. Beatrice Raspa