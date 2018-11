Lecco, 10 novembre 2018 - Una santa alleanza tra imprenditori, politici e rappresentati istituzionali delle province di Lecco e Sondrio sulle infrastrutture e soprattutto sui ponti del territorio. Ieri all’hotel Griso, su invido del presidente di Confindustria Lecco-Sondrio Lorenzo Riva, si sono riuniti senatori, onorevoli, consiglieri regionali, il neo presidente di Villa Locatelli Claudio Usuelli, l’assessore di Palazzo Bovara Corrado Valsecchi insieme ai massimi vertici lecchesi e valtellinesi del mondo imprenditoriale ed economico per mettere a punto un documento di intenti condiviso affinché ognuno, secondo il proprio ruolo, si impegni a fronteggiare l’emergenza provocata dai cavalcavia crollati come quello di annone, dai viadotti chiusi come quello di Isella di Civate o il San Michele e dai ponti vietati ai camionisti dei mezzi pesanti, come quello di Brivio o di Trezzo sull’Adda.

«Noi rappresentanti del territorio, nelle istituzioni pubbliche locali e nazionali e nelle associazioni di categoria, garantiamo di dare visibilità e attenzione, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, al tema della mobilità delle persone e delle merci – si legge nel patto d’acciaio -. Ci impegniamo a lavorare sul tema della mobilità del territorio, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e di chi lavora sui mezzi di trasporto. Ci impegniamo a dare la più alta priorità possibile alle opere infrastrutturali necessarie alla crescita del territorio dal punto di vista di competitività economica, per garantire quindi i collegamenti essenziali con i territori contermini e, più in generale, con il resto d’Italia e d’Europa».

«A Sondrio la situazione è migliorata con la variante di Morbegno della Statale 38, mentre a Lecco non solo non abbiamo avuto progressi, ma abbiamo dovuto subire un’ennesima chiusura, quella del ponte San Michele, e il declassamento di altri», spiega Riva. L’area più penalizzata è certamente quella della Brianza lecchese, una a maggior concentrazione industriale dell’intera Lombardia. «Crediamo davvero che la situazione debba essere affrontata senza ulteriori ritardi e rinvii, perché non è più sostenibile né per gli imprenditori né per i cittadini», conclude il presidente degli Industriali.