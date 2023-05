Strade di sangue, camionista e motociclista senza scampo

Un’altra tragedia sulla strada. L’incidente si è verificato la notte tra giovedì e venerdì sull’autostrada A4, tra Rovato e Ospitaletto, nel Comune di Passirano, ed è costato la vita a un 55enne bulgaro. L’allarme è scattato alle 2.15, sulla carreggiata in direzione di Brescia. La dinamica è ancora da chiarire. Quel che è certo è che la vittima - I.R. le sue iniziali - era al volante di un furgone e per qualche ragione si era fermato sulla corsia di emergenza. All’improvviso pare sia stato travolto dal carico esterno di un auto-articolato che sopraggiungeva alle sue spalle e l’ha centrato in pieno. L’uomo è deceduto sul colpo. Nell’impatto è rimasto ferito lievemente anche un 46enne. I rilievi e la ricostruzione sono affidati agli agenti della Polstrada di Padova. E intanto a Como un’altra tragedia. Nello scontro tra un’auto e una moto, avvenuto ieri poco prima delle 12.30, è morto un motociclista di 47 anni di Cantù, Demis Di Luca. L’urto tra i due veicoli è avvenuto sul rettilineo, davanti all’incrocio che conduce verso il parcheggio di un ristorante: qui una Punto guidata da un 29enne di origine pakistana, si è scontrata con la moto Benelli di grossa cilindrata guidata dalla vittima: l’uomo è stato sbalzato a terra e ha perso subito conoscenza. I soccorritori del 118 lo hanno trovato in condizioni drammatiche, che lasciavano poco margine alla possibilità di salvarlo. È stato trasportato all’ospedale Sant’Anna, dove è morto. La Polizia Locale di Cantù sta ricostruendo la dinamica dello scontro tra auto e moto, che al momento non è apparso chiarissimo: il Fiat era finita sull’aiuola che separa la strada dal parcheggio, mentre la moto si è fermata in mezzo all’incrocio: sembra che l’auto stesse uscendo dal parcheggio, diretta in via Milano. Il primo a soccorrere il ferito, è stato un infermiere fuori servizio che stava passando in quel momento.