"Stipendi bassi e contratti da stagionali"

Stipendi bassi, costo degli affitti alle stelle specie sul lago e l’inflazione che da un anno e mezzo è arrivata alla doppia cifra. Un mix micidiale per chi è costretto a vivere con uno stipendio da lavoro dipendente e ancor di più che per chi ha contratti che offrono poche tutele. "La retribuzione media annua di un operaio in provincia di Como è di 18.255 euro, per un impiegato si arriva a 26.294 mentre un apprendista percepisce 12.322 euro. Sono dati Inps che si riferiscono al 2021 – spiega Dario Esposito della Uil del Lario – In queste settimane si sente discutere di salario minimo, ma è necessario rinegoziare i contratti già in essere, che meritano di essere adeguati".

Il turismo è uno dei primi settori da dove partire anche perché, nonostante il boom del Lario come meta di riferimento per gli stranieri in visita nel nostro Paese, una quota considerevole di lavoratori continua a essere legata a contratti stagionali. Nella ristorazione le giornate lavorative pro capite sono appena 146 in provincia di Como, a riprova che la maggior parte dei dipendenti sono stagionali, in alberghi e strutture ricettive. "Secondo il rapporto pubblicato dall’Istat il 17 luglio 2023, a giugno l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento del +6,4 su base annua. Nel secondo trimestre 2023, l’impatto dell’inflazione è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa. E anche guardando al costo delle locazioni immobiliari, Como si conferma la provincia lombarda più cara dopo quella di Milano".

Sull’altro ramo del Lario, in provincia di Lecco, la Uiltucs che tutela i lavoratori del commercio, dei servizi e del turismo ha deciso di non fermarsi ad agosto. "Vogliamo stare a fianco degli iscritti e dei lavoratori in genere anche e soprattutto in questi mesi caratterizzati dalle maggiori criticità – spiega il segretario generale Roberto Pennati – Nei primi tre mesi dell’anno, su 8.825 nuove assunzioni nella provincia solo 2.100 sono a tempo indeterminato, ben 3.218 a termine, 279 le stagionali, 2.299 quelle in somministrazione e 598 con contratto intermittente".

R.C.