Steso con un pugno per il no all’elemosina Aggressore individuato e arrestato

In poche ore è stato individuato dalla polizia il presunto responsabile dell’aggressione di sabato pomeriggio in viale Necchi a Pavia. Si tratta di un 40enne, italiano residente in città, arrestato per lesioni personali. Oggi nell’udienza di convalida potrà esporre la sua versione. In base alla ricostruzione dell’accaduto, non gli è stata contestata la tentata rapina. Avrebbe infatti avvicinato il 63enne, appena sceso dall’auto parcheggiata davanti all’Istituto Cossa, chiedendogli dei soldi, ma per elemosina. Al rifiuto lo avrebbe colpito con un pugno al volto, facendolo cadere a terra e perdere i sensi.