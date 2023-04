Statale 639 dei laghi, occhio ai cantieri Gli operai al lavoro per quattro mesi

Statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate a scartamento ridotto per quattro mesi a Valmadrera. Per posare una tubazione dell’acquedotto, da martedì alle 8 sarà in vigore il restringimento di carreggiata in direzione sud. Saranno chiusi inoltre lo svincolo di Valmadrera in entrambe le direzioni e della zona industriale in direzione sud. L’accesso da e per il centro abitato sarà garantito dal ramo di uscita presente nella rotatoria. Per consentire l’accesso alle attività commerciali lungo la complanare i tecnici di Anas predisporranno due varchi. La fine dei lavori è prevista per l’1 settembre. Inoltre, per ripristinare i giunti sul Terzo ponte della Statale 36 a Lecco, nelle notti da martedì a giovedì verrà chiuso lo svincolo del Bione e verrà istituito il restringimento di carreggiata.