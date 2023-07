Statale 36, controesodo domenicale da bollino nero: mezz'ora per attraversare Lecco

Lecco, 2 luglio 2023 – Tutti in coda sulla Statale 36 per tornare in città dopo una giornata sul lago di Como o sulle montagne di Valtellina e Valsassina. Non importa a che ora si parta, per il controesodo della domenica in Superstrada, che si conferma tra le strade più trafficate del Nord Italia, c'è sempre traffico e si marcia a passo d'uomo.

Su quella che sarò l'autostrada delle Olimpiadi invernali di Milano - Cortina 2026 si registrano incolonnamenti e rallentamenti anche questa. Sono provocati delle migliaia di automobilisti che stanno ancora tornando a casa. Per attraversare Lecco ci vuole quasi mezz'ora.

Nonostante l'orario, la situazione è ancora più critica all'uscita dal tunnel del Monte Barro, nel tratto tra Civate e Nibionno. Già nel pomeriggio si sono verificati i primi problemi, anche a causa di un incidente nella galleria Luzzeno a Mandello del Lario in cui sono rimaste ferite tre persone, fortunatamente in maniera lieve.