Statale 36, la strada delle Olimpiadi rimasta orfana di cantieri

Lecco – La Statale 36 questa volta ha retto il colpo. Ma solo perché il temuto controesodo da bollino nero per il rientro dal ponte del 25 Aprile non c’è stato. Tanti villeggianti hanno deciso di prolungare il soggiorno sino al Primo maggio. Inoltre molti turisti mordi e fuggi in giornata sono rimasti a casa, spaventati da un acquazzone che nel primo pomeriggio si è rovesciato sulla Brianza.

Imbottigliamenti e code per il traffico intenso e qualche incidente si sono registrati solo in prima serata nei tratti più a sud, verso Annone, Nibionno, il Monzese. Niente file neppure sulla Lariana, nonostante sia l’unica alternativa alla Sp 46 della Valbrona chiusa per strada all’altezza di Onno.

"La situazione è stata più tranquilla del solito – conferma Dario Gobbi, pontilista stagionale addetto all’attracco e alla partenza in sicurezza dei traghetti della Navigazione del lago di Como, che dalla sua postazione gode di un osservatorio privilegiato sulla provinciale per Bellagio – Molte persone non si sono proprio mosse, non da queste parti almeno". Salvo un altro aiuto del meteo, il prossimo fine settimana tuttavia potrebbe non andare così bene, perché tra traffico, frane, smottamenti, allagamenti e incidenti, la rete viabilistica lecchese resta una sorta di labirinto con annesso percorso a ostacoli.

A parte la messa in sicurezza della Milano–Lecco tra Giussano e Civate, gli altri interventi di adeguamento della Superstrada delle Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 sono fermi al palo, come gli altri progetti infrastrutturali: restano una chimera il consolidamento della galleria Monte Piazzo, il completamento della spettacolare passerella ciclabile di Abbadia Lariana sul lago, la nuova Lecco–Bergamo e il nuovo Quarto ponte di Lecco che tra l’altro sarà a senso unico verso Lecco. "Un ponte a Lecco dal costo di 30 milioni di euro di soldi pubblici a senso unico è una follia", denuncia così il consigliere regionale dem Gian Mario Fragomeli.