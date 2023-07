Stalking e violenza in città e a Oggiono Due anni e due mesi

Molestava ragazze in negozi. È stato così condannato a 2 anni e 2 mesi per stalking e violenza sessuale Abdur B.A., 30enne, originario del Ghana e da anni residente in provincia. I fatti risalgono a fine 2021 e inizio 2022 quando il 30enne avrebbe importunato delle ragazze, prima in esercizi commerciali a Oggiono, poi a Lecco, in via Roma e avrebbe palpeggiato al seno una dipendente di un esercizio commerciale. Il 30enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Pavia. Ieri si è concluso il processo, davanti al collegio, presieduto dal giudice Paolo Salvatore, a latere Martina Beggio e Gianluca Piantadosi, e la Procura ha chiesto 3 anni e 6 mesi, tenendo conto che una perizia ha evidenziato un parziale vizio di mente.