Stalking all’ex moglie e minacce alla suocera Patteggia due anni

Era accusato di stalking nei confronti dell’ex moglie, e di aver mandato un giovane senegalese senza fissa dimora a minacciare la suocera, a sua volta arrestato. Ora l’uomo, un comasco cinquantenne finito in cella un anno fa, ha patteggiato due anni di reclusione. La moglie, dopo averlo denunciato per gli atti persecutori e le minacce maturati durante una separazione molto tesa, aveva reso pubblica la sua vicenda scrivendo persino al presidente della Repubblica, nel timore che la Procura volesse archiviare l’indagine. Era inoltre finita in ospedale con una ferita alla testa, sfociata in una seconda denuncia nei confronti dell’ex coniuge, che aveva fatto scattare la misura cautelare, e in altre presentate successivamente. Paola Pioppi