Spray urticante in classe. Sei al Pronto soccorso. Uno studente nei guai

"L’ho spruzzato per scherzare, ero convinto che fosse deodorante". Questo quanto sostiene uno studente sedicenne che ieri mattina ha utilizzato lo spray al peperoncino in classe, spedendo al Pronto soccorso con occhi lacrimanti, tosse e difficoltà respiratorie cinque compagni e un docente. L’allarme alle undici del mattino, quando al Cfp Lonati di via Tommaseo in città sono arrivati vigili del fuoco, agenti della polizia e ambulanze. L’aula è stata sgomberata dai pompieri. L’autore dello spruzzo improprio si è giustificato: notata la bomboletta con alcune scritte nello zaino aperto di una compagna, l’avrebbe presa e utilizzata, non immaginando che fosse uno strumento di difesa personale. I poliziotti stanno vagliando la sua versione, rischia denuncia e guai giudiziari. B.Ras.