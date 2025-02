Sport, imprese e valori educativi. Scatti dagli anni Trenta a oggi

Sport shot – scatti di valore. È il titolo della prima delle nove mostre in programma a Lecco in vista dell’appuntamento con le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. È una mostra fotografica, in collaborazione con Fondazione 3M, e patrocinata da Coni Regione Lombardia. Alla base della mostra, l’idea che il legame tra sport e fotografia non trovi la sua realizzazione solo nelle immagini di performance e vittorie, ma testimoni, anche, i valori educativi, gli aspetti sociali, i contesti ambientali e rappresenti l’inclusione di tutte le diversità, la fiducia e la valorizzazione degli individui nei gruppi. La mostra, a cura di Roberto Mutti, si articola in quattro sezioni, dagli anni ‘30 a oggi: dall’indagine che un grande autore come Elio Luxardo ha compiuto sul corpo, alle immagini in bianconero dei primordi della fotografia, a quelle a colori della seconda metà del Novecento, infine gli autori contemporanei. La mostra è visitabile in Torre Viscontea fino al 23 febbraio. L’ingresso è libero.