Spada di Damocle sopra la città

Il monte marcio. Così è soprannominato il San Martino, una parete di roccia che domina Lecco e il lago. Le sue pareti fragili si sgretolano di continuo, come ieri mattina e come successo molte altre volte. È accaduto nello stesso punto la scorsa vigilia di Ferragosto, senza coinvolgere nessuno, e prima ancora la notte 23 febbraio 1969, quando una frana travolse una casa spazzando via sette persone: Palma e Eleonora Carpino di 11 e 13 anni, Antonio Aceto di 36, Francesca Ierardi di 25, Bernardo Satti di 19 e Rosario Gatto di 69, con la moglie 68enne Maria Francesca Madia. D.D.S.