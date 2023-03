Spaccio nei boschi Nel blitz dei carabinieri due giovani in manette

Una nuova retata per contrastare il fenomeno dello spaccio nei boschi della Valtellina. Da quanto si è appreso - per la verità poco, in attesa di conferme ufficiali - ieri una ventina di carabinieri della Compagnia di Sondrio, Norm e Stazione, con il supporto dei colleghi delle caserme di Ardenno, Berbenno e Morbegno hanno setacciato l’area boschiva all’imbocco della Valtartano, la stessa zona in cui qualche tempo fa uno spacciatore morì precipitando in un dirupo per sfuggire alla cattura. Il bilancio sarebbe di bivacchi smantellati, di due giovani nordafricani arrestati, circa mezzo chilo di droga sequestrata, stessa sorte per una somma di denaro in banconote di piccolo taglio e alcuni clienti controllati al momento del blitz. Mi.Pu.