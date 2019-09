© Riproduzione riservata

Civate (Lecco), 25 settembre 2019 –nella, per questo gli agenti delladelhanno arresto un giovane cittadinodiche abita aper. Lo hanno bloccato amartedì sera, nell'ex comparto produttivo di quella che era la “Black & Decker” alla periferia del paese, dove aveva nascosto unadidiin diverse dosi in pronta vendita. Addosso gli hanno inoltre trovato più diin contanti, il probabile incasso della mezza giornata di “lavoro”. Ad avvisare i poliziotti che lì qualcosa non andava sono stati i residenti della zona, stanchi del continuo viavai a qualsiasi ora del giorno e della notte in una palazzina fatiscente proprio fuori casa loro e preoccupati anche che qualcuno potesse magari ferirsi in quel posto abbandonato. Non si sbagliavano: gli investigatori della sezione Antidroga della Mobile, comandata dal commissario capo, hanno cinturato l'area e si sono appostati per sorprendere all'opera il 21enne mentre smerciava la povere bianca e per scovare il nascondiglio della droga in pronta consegna. Dopo essere stato ammanettato e trasferito in commissariato a Lecco, il giovane, con alcuni precedenti tra cui una rapina quando era un ragazzino, è stato dichiarato in arresto. Al momento si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.