Lecco, spaccia fuori dall'ospedale: arrestata 32enne

Lecco, 27 aprile 2023 – I poliziotti della Mobile di Lecco hanno arrestato una giovane cittadina marocchina di 32 anni. Spacciava vicino all'ospedale Alessandro Manzoni.

L'hanno sorpresa in flagranza, mentre stava vendendo droga. Addosso nelle tasche e nello zainetto 75 grammi di cocaina già suddivisi in 78 dosi in pronta consegna, dal valore al dettaglio di oltre 5mila euro.

Sulla sua auto gli agenti hanno poi trovato 1.500 euro in contanti, più bustine di plastica, pellicola di cellophane e ancora altro materiale da confezionamento.

Dopo essere stata accompagnata in questura e una notte in camera di sicurezza, è stata accompagnata in tribunale a Lecco per essere processata per direttissima. Ha deciso di patteggiare una pena di 2 anni di reclusione e il pagamento di 1.200 euro di multa. Subito dopo l'udienza è però tornata a piede libero, perché la 32enne è incensurata.