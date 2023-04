Spaccata notturna Bottino di 100mila euro in bici elettriche

Hanno usato un furgone lanciato in retromarcia come ariete, hanno infranto una vetrata, e una volta all’interno hanno arraffato tutte le bici da corsa ed elettriche che potevano, le hanno caricate sul medesimo furgone, e si sono dileguati. Spaccata con bottino da capogiro la notte tra martedì e mercoledì al Mata bike shop, stando ai proprietari quantificabile in almeno centomila euro. Erano le 4 quando i malviventi sono entrati in azione, assaltando il punto vendita che dà sulla provinciale e su via Campagnola. Il colpo, messo a segno in pochi minuti con mosse sicure da professionisti, ha fatto scattare l’allarme. La centrale l’ha girato alle guardie giurate. Il loro rapido intervento non è però servito. Indagano i carabinieri di Salò.