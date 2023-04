Spaccata nella notte per rubare occhiali Bottino ingente

Spaccata nella notte tra giovedì e ieri in un negozio di ottica a Caravaggio, nella Bassa Bergamasca. Erano da poco passate le 2.15 quando, secondo una prima ricostruzione, tre uomini, viso coperto con il passamontagna, con una Panda rossa, hanno sfondato la vetrina del negozio "Ottica Caravaggio" facendo retromarcia con l’auto. L’ottica è aperta da meno di un anno nella zona commerciale di Caravaggio, ex Studio Zeta di proprietà delle farmacie Antonioli. Dopo aver sfondato la vetrina due malviventi si sono subito posizionati davanti all’ingresso del negozio con dei sacchi in mano pronti a fare man bassa di occhiali, mentre il terzo sfondava la vetrina. Il bottino è ancora da quantificare, ma si parla di decine di migliaia di euro. Il furto è durato pochi minuti, tre o al massimo quattro. Poi sono scappati.