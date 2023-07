Spacca la porta di un bar Arrestato ancora sanguinante all’interno del locale

Ha spaccato la porta in vetro del bar Pino, in viale Masia a Como, lunedì notte alle 4. Poi Ibrahim Majidi, ventottenne senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Volante. Lo hanno trovato ancora nel locale, insanguinato dopo essersi tagliato con il vetro che aveva rotto, l’ingresso posteriore del bar, e con il bottino del furto appena commesso: aveva prelevato il fondo cassa, del valore di un centinaio di euro tra monetine e banconote di piccolo taglio, da 5 e 20 euro. Portato a processo per direttissimo ieri mattina per furto aggravato, ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione.