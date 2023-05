Sos dall’escursionista Arriva il Soccorso Alpino

Stremato dalla fatica e bagnato fradicio per la pioggia, incapace di muovere anche solo un altro passo. Quattro volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana ieri pomeriggio si sono messi in marcia per raggiungere e recuperare un escursionista in grave difficoltà lungo sentiero della Val Calolden, che dal rione di Laorca sale ai Piani di Resinelli e poi prosegue fino al monte Coltignone. Si tratta di uno studente di 23 anni che abita fuori provincia. Il percorso che stava percorrendo è abbastanza semplice, ma il 23enne, che era solo, a metà percorso è stato sorpreso da un acquazzone e non è stato più in grado di proseguire per la stanchezza fisica.

Piuttosto che rischiare guai peggiori, magari di scivolare e cadere in mezzo al bosco e quindi di infortunarsi e farsi del male, ha così preferito chiedere aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza e urgenza. Sono stati subito allertati i volontari del Soccorso alpino:, dopo averlo raggiunto, lo hanno rifocillato, riscaldato con bevande calde e poi lo hanno riaccompagnato passo passo a valle sano e salvo. D.D.S.