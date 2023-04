Sorpassi pericolosi sulla tangenziale Sfiorata una tragedia

Un’altra disgrazia sfiorata ieri sulla variante di Morbegno per sorpassi azzardati ad opera di automobilisti. Un video postato sui social mostra una vettura che, in un tratto di strada con linea continua, sorpassa un mezzo pesante in vicinanza di una galleria e, poco dopo, un’altra macchina che fa altrettanto e che, per un soffio, non si scontra frontalmente con un camion sbucato dal tunnel e che procede in opposta direzione di marcia. Soltanto il 28 dicembre 2022, nella zona, si verificò un gravissimo incidente, avvenuto all’uscita del bypass, sempre per analoghe violazioni. Quella volta non ci furono decessi, ma un ferito molto grave. E, nell’agosto dello stesso anno, un uomo di 64 anni, residente a Lodi, invece perse la vita. M.Pu.