Solidarietà di vicinato Le famiglie fanno scudo: aiuti a quelle in difficoltà

di Daniele De Salvo

Una luce di speranza contro il caro bollette. L’hanno accesa i cittadini di Osnago per aiutare 54 concittadini, tra cui 15 bambini e ragazzini, a tirare alla fine del mese e altri 116 ad avere un piatto in tavola da mangiare per non morire di fame. È l’iniziativa “Adotta una famiglia“, una proposta lanciata 12 anni fa da amministratori locali e fedeli della parrocchia per raccogliere fondi e beni di prima necessità per chi si trova in condizione di difficoltà. "Proseguiamo instancabili per programma di “Adotta una famiglia“ per proporre azioni di contrasto alla povertà su diversi fronti, rispondendo anche a bisogni inediti, generatisi a livello locale come riflesso delle emergenze globali della pandemia da Covid-19, dalla crisi energetica, dall’inflazione, la guerra in Ucraina e dalla diffusione, nonostante la ripresa occupazionale di forme di lavoro scarsamente retribuito", spiega il sindaco Paolo Brivio. Complessivamente gli osnaghesi hanno raccolto e donato più di 10mila euro. Sono serviti per sussidi economici, iniziative di microcredito e per spese per l’emergenza abitativa. Sono stati pagati bollette, spese domestiche, libri, assistenti familiari per anziani soli, ma pure farmaci, perché nel cuore di quella che era la ricca Brianza, alle porte di Milano che è la capitale dell’economia italiana, c’è chi non ha nemmeno i soldi per curarsi. I sussidi economici hanno permesso di sostenere 19 famiglie, composte da 54 persone appunto, di cui 39 adulti e 13 minori. Tramite la raccolta di cibo sono state invece aiutate altre 32 famiglie, per altre 116 persone, con quasi 900 borse alimentari. Grazie alla rete di volontari della coop Pellicano è stata inoltre data una mano a cercare un lavoro a chi è disoccupato.

C’è il progetto “Da studente a studente“, sempre nell’ambito di “Adotta una famiglia“: "Alcuni universitari e volontari adulti aiutano nei compiti studenti delle medie segnalati dai professori – racconta sempre il primo cittadino -. Gli studenti senior ricevono in cambio buoni per spese legate ai loro studi. Gli studenti junior seguiti sono 10". Rispetto al passato i numeri delle persone sostenute sono in calo, segno che “Adotta una famiglia“ funziona e permette a chi ha bisogno di rimettersi in piedi, perché spesso basta una mano tesa per non sprofondare nel baratro della miseria senza uscita.