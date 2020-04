Lecco, 24 aprile 2010 – Due fratelli bigliettai di Trenord in servizio alle stazioni di Lecco e di Treviglio nella Bergamasca davano come resto ai pendolari banconote false, intascandosi loro la differenza con soldi veri. Per questo i due sono stati denunciati dagli agenti della Polizia ferroviaria. A sospettare per primi che i conti non tornassero sono stati i vigilantes della security di Trenord a cui hanno chiesto aiuto due viaggiatrici straniere che come resto dal pagamento dei biglietti con banconote da 50 euro avevano ricevuto banconote da 20 rivelatesi poi tarocche.

In mattinata, dopo i primi accertamenti, sono scattate le perquisizioni, sia a casa dei due fratelli assunti da poco sia direttamente nelle biglietterie dove lavorano. I poliziotti hanno trovato e recuperato 47 banconote da 20 euro e altre 5 da 50 false per un totale di 1.190 euro in carta straccia. I due ora rischiano anche il posto di lavoro. Le indagini proseguono per stabilire dove abbiamo recuperato i soldi falsi.