Soccorso alpino, boom di chiamate per malori in montagna: ecco come proteggersi

Lecco, 14 agosto 2023 – Ferragosto sicuro, anche in montagna. In questi giorni i tecnici del Soccorso alpino e speleologico lombardo stanno compiendo parecchi interventi sulle montagne lombarde affollate come non mai. Molte richieste di aiuto arrivano per persone colte da malore, sfinite o disidratate.

Si tratta di situazioni che in molti casi, con un poco di accortezza, si possono evitare. Spiegano come, proprio gli angeli della montagna del Soccorso alpino lombardo. “I pericoli dovuti al caldo, quali i colpi di calore e gli sfinimenti sono dietro l'angolo e possono risultare fatali in ambiente impervio, dove il fisico è sollecitato oltremodo e dove è richiesta la massima attenzione”, mettono in guardia

I consigli

“Bevi spesso e porta acqua di scorta. Proteggiti la testa con un cappellino, almeno quando possibile alterna solo e ombra. L'abbigliamento deve essere leggero, ma anche utile per proteggersi dal freddo: vestiti a guscio o a cipolla con diversi strati per fronteggiare eventuali repentini cambi di tempo. Mangia sano e, in caso di problemi, consulta il medico. Programma in ogni dettaglio l'itinerario, in base a capacità, salute, condizioni fisiche e conoscenza dei posti”, sono i consigli dei tecnici del Soccorso alpino.

Qualche dritta

E ancora: “Si raccomanda di astenersi dall'affrontare salite eccessivamente impegnative, specialmente sui versanti completamente esposti al sole e privi di fonti di approvvigionamento di acqua. Prima di partire per un'escursione, è bene informarsi sempre sulla presenza di fonti d'acqua e sul loro stato. Si deve cercare di partire alle prime ore del mattino, evitando di camminare nelle ore più calde, portando sempre con sé nello zaino almeno 2,5 litri d'acqua a testa, integratori salini, frutta fresca, accessori adeguati per coprirsi dal sole, occhiali da sole e creme protettive”.