Sirtori (Lecco), 3 marzo 2019 – Brutta caduta per un ciclista di 62 anni che questa mattina stava effettuando una pedalata domenicale in mezzo al verde del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Il 62enne stava percorrendo la strada panoramica per Montevecchia tra Sirtori e La Valletta Brianza in sella alla sua mountain bike ma è rovinato a terra, picchiando violentemente la testa al suolo.

Per soccorrerlo oltre ai volontari della Croce bianca di Merate si sono levati in volo i sanitari dell'eliambulanza di Bergamo. Dopo le prime cure il ferito è stato trasferito in volo d'urgenza con il mezzo d'emergenza aereo direttamente all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dove è stato ricoverato per un trauma cranico e facciale.