Sindaci bipartisan alla carica: "Bertolaso deve ascoltarci il Mandic può essere salvato"

Tanti sindaci, ognuno con idee e di partiti e schieramenti politici diversi, a capo di paesi differenti per dimensione, estensione, tradizioni, ma tutti insieme per difendere l’ospedale di Merate.

A chiamare a raccolta i primi cittadini dell’area della Brianza per conto del San Leopoldo Mandic è Fabio Vergani, sindaco di Imbersago e presidente dei colleghi della zona di Merate. Con gli omologhi di Meratese e Casatese elaborerà una mozione unitaria da approvare in tutti i Consigli comunali per chiedere un incontro all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e ottenere garanzie su presente e futuro dell’ospedale di Merate, affinché resti un presidio per acuti di primo livello e non venga trasformato in una sorta di cronicario.

Una mozione in realtà era già bell’e pronta: l’hanno cesellata il segretario dei Dem di Merate Mattia Salvioni con il consigliere comunale leghista Andrea Robbiani, ex sindaci, amministratori locali in carica, attivisti di Sinistra Italiana e di Italia Viva e volontari di associazioni. Non è stata però recapitata a tutti i sindaci o non tutti i sindaci hanno voluto recepirla.

A Olgiate Molgora ne è stata protocollata una diversa, che avrebbe spaccato il fronte a svantaggio di medici, operatori sanitari e professionisti che lavorano al San Leopoldo Mandic e soprattutto dei pazienti. Da qui "l’elaborazione di un documento unico e condiviso", perché per Vergani "l’ospedale e il diritto alla sanità pubblica non sono né di destra né di sinistra né di centro bensì di tutti, e noi sindaci siamo i responsabili della salute pubblica".