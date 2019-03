Lecco, 30 marzo 2019 - Il livello del lago continua a scendere e la pioggia a non cadere come del resto la neve che è stata scarsa in quota. Nel giro di qualche giorno potrebbe essere infranto il record storico di bassezza dell’acqua del Lario, sebbene nel periodo primaverile perché il record negativo assoluto appare lontano e nemmeno potrebbe essere raggiunto perché per legge non si può assolutamente scendere sotto una determinata quota. In tutto il bacino dell’Adda, che alimenta il lago di Como e nel contempo da esso è alimentato, sono precipitati mediamente appena 131 millimetri di pioggia, pari a 131 litri d’acqua per metro quadrato di terreno, rispetto ad una media dal 2009 al 2018 di 199 mm. Significa che mediamente all’appello mancano 67 mm di pioggia, il 34% in meno. A lanciare l’allarme siccità tra gli altri è anche Barabara Megetto, presidente di Legambiente Lombardia, che teme per le inevitabili ripercussioni sui campi coltivanti, ma che invita anche a mantenere la calma, perché in alcuni periodi è andata pure peggio, come nel 2012. «Dal lontano 2003, annata veramente anomala per temperature e la crisi idrica, è diventata evidente la necessità di ripensare colture e sistemi irrigui della Lombardia – commenta Barbara Megetto -. Purtroppo da allora poco è stato compiuto e continuiamo a sviluppare e mantenere una agricoltura fortemente idroesigente.

Occorre evitare in ogni caso che, per rispondere ai bisogni dell’agricoltura, si ricorra a misure di carattere emergenziale che esporrebbero fiumi e laghi a condizioni ecologicamente ancora più critiche di quelle che stanno vivendo a causa della siccità». Piuttosto che prelevare ulteriori risorse idriche dal lago già in secca e in sofferenza il presidente dell’Autorità di bacino Luigi Lusardi propone ad esempio di utilizzare la falde che in alcune zone di Milano non vengono sfruttate e per le quali al contrario si spendono soldi solo per tenerle sotto controllo, oppure di realizzare vasche di raccolta da riempire quando i fiumi esondano o piove troppo per poi rilasciare gradualmente l’acqua accumulata quando serve.