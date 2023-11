Si spegne dopo due settimane di agonia

È morto dopo due settimane di agonia e Brescia e il Bresciano segnano l’ennesima croce lungo le strade della provincia. Non ce l’ha fatta il 55enne Angelo Buonsante, l’uomo che lo scorso 8 novembre a Desenzano del Garda è stato investito mentre attraversava sulle strisce in viale Guglielmo Marconi. La persona che era alla guida era restata accecata dal sole. L’uomo è apparso da subito molto grave. È così stato portato in eliambulanza agli Spedali Civili dove nelle scorse ore ha smesso di lottare a causa della gravità delle ferite riportate. Incidente grave, invece ieri mattina a Castiglione delle Stiviere, dove una 38enne di Isorella si è ferita in modo molto serio a causa di un incidente frontale con un camion. Stava viaggiando col figlio di 11 anni, che è stato ricoverato in codice giallo. Sono entrambi ricoverati agli Spedali Civili di Brescia. Il camionista è illeso.