Si schianta contro un’auto Muore motociclista

Ancora un morto in strada, e ancora una volta si tratta di un “utente debole“, in questo caso un motociclista. Un cinquantatreenne ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente che non gli ha lasciato scampo. Lo schianto è avvenuto in territorio di Anfo. Le informazioni sono ancora frammentarie, i rilievi della polizia locale di Vestone in corso. Quel che è certo è che il centauro alle 16,40 mentre percorreva la trafficata Provinciale 237 per il lago d’Idro è entrato in collisione frontale con un’auto, un’Alfa Mito, che procedeva in direzione opposta. A bordo della macchina c’erano un uomo di 32 anni e una donna di 26.

Non è chiaro quale dei due mezzi abbia sbandato invadendo la corsia di marcia sbagliata, fatto sta che il motociclista è finito contro la vettura, è stato sbalzato di sella e per lui è stata la fine. Sul posto la centrale di prima emergenza ha inviato l’elisoccorso ma il malcapitato giaceva a terra esanime, morto. La sera di Ferragosto sui tornanti tra la Val Dorizzo e Bagolino aveva perso la vita un altro centauro, Luciano Saleri, 73 anni, di Mazzano. L’uomo era precipitato in un burrone lungo la strada e il corpo era stato rintracciato la notte seguente sotto un tornante. B.R.