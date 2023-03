Shock a Varenna Bare disseppellite e poi bruciate "Non c’è rispetto"

Casse da morto appena disseppellite bruciate in un prato, come se si trattasse di foglie secche o di rami potati, non di bare che fino a poco prima custodivano resti umani. È successo a Varenna, la piccola Perla del lago di Como. Sulla macabra pratica è stata avviata un’inchiesta. Ieri mattina, in un angolo del cimitero del paese, sul retro della chiesa del camposanto cittadino, un incarico della gestione dei servizi cimiteriali, ha bruciato alcune bare. Erano naturalmente vuote, senza salme all’interno, e a pezzi. Le bare erano i resti delle esumazionicompiute nelle ultime due settimane.

Ad accorgersi del falò sono state alcune persone in visita ai propri cari estinti, perché la pira è stata accesa tra l’altro a cimitero aperto. "Ho notato il fumo, mi sono avvicinato e ho visto quello spettacolo raccapricciante e vergognoso – racconta Arnaldo Valsecchi, 70 anni, uno dei testimoni di quanto accaduto -. Tra le bare c’erano pure quelle di due familiari miei e di mia moglie che sono stati dissotterrati quindici giorni prima. È stato uno shock, non ci volevo nemmeno credere". Invece è tutto vero, lo testimonia il video che ha girato in presa diretta. Ha subito allertato in Comune e i carabinieri. "Una modalità primitiva e barbara, difforme da tutte le normative sullo smaltimento dei rifiuti speciali, l’inquinamento atmosferico, il divieto di accendere fuochi all’aperto, la tutela della salute, l’igiene pubblica... - denuncia il signor Arnaldo -. Per non parlare della mancanza di rispetto e di sensibilità". Lui è già stato convocato per quest’oggi dagli agenti della Polizia locale come persona informata sui fatti.

"Siamo immediatamente intervenuti per risolvere la situazione – si giustifica il sindaco Mauro Manzoni -. Noi non abbiamo mai autorizzato una simile procedura. Stiamo svolgendo le verifiche del caso per valutare eventuali provvedimenti". Dai primi accertamenti sembra che l’affossatore necroforo che gestisce il cimitero – un servizio appaltato a un professionista esterno - abbia bruciato i rimasugli della casse da morto perché in molti si lamentavano del cattivo odore di decomposizione che emanavano in attesa che fossero rimossi e smaltiti correttamente.

Daniele De Salvo