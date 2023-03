Merate, Sharon può riprendere con la fisioterapia. La battaglia vinta da mamma Romina Mauri

Sharon: raccolti i fondi per consentirle di riprendere con la fisioterapia

Merate - Sharon può finalmente fare fisioterapia. Ha ripreso l’altro giorno, ma non grazie al sistema sanitario pubblico, secondo cui non è abbastanza grave né abbastanza piccola per beneficiarne gratuitamente, nonostante sia inchiodata su una sedia a rotelle dalla nascita per una grave forma di tetraparesi spastica di cui soffre. Ne aveva diritto fino ai 18 anni, ora che è più che maggiorenne e ne ha compiuti 25 deve arrangiarsi da sola. Se Sharon ha ricominciato a fare fisioterapia, che nella sua condizione è essenziale per non peggiorare, è solo grazie alla sua caparbietà, alla tenacia di mamma Romina Mauri, che l’ha partorita quando era una giovanissima 17enne e alla generosità di chi le sta aiutando per permettere loro di pagare le sessioni di fisioterapia a domicilio.

Sharon e mamma Romina, che sono di Merate, hanno lanciato una raccolta fondi online sulla piattaforma Gofundme per racimolare i soldi necessari per garantire la copertura dei costi di un anno di fisioterapia. In un paio di mesi oltre un centinaio di persone, che neppure conoscono, hanno donato 4.500 euro dei 6mila necessari, sufficienti per iniziare le prime sessioni. C’è chi ha donato 5 euro, chi 10, chi 50, chi 300.

"La fisioterapia mi serve per mantenere la mobilità e magari migliorare la mia autonomia", racconta Sharon. "Abbiamo avviato un programma riabilitativo per aiutarla a stare meglio", spiega Cristina, la sua fisioterapista. "Grazie, grazie di cuore – sono le parole di mamma Romina -. Sharon ne ha molto bisogno. Già dopo una sola seduta si sentiva con molti meno dolori, che tutte la sere la tormentano". La richiesta di Romina è di un altro piccolo sforzo, per raggiungere la cifra prefissata e magari cominciare a raccogliere i soldi per un ulteriore anno di fisioterapia per Sharon, che deve appellarsi alla generosità di chi le vuole bene poiché secondo la burocrazia della sanità pubblica non è abbastanza disabile: una beffa, oltre al danno della sua condizione.