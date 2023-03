Serata benefica con il missionario ferito Norberto Pozzi

"Sto meglio, le cure proseguno bene e stanno sortendo effetto. Ringrazio chi sta pregando per me e mi sta aiutando. Saluto tutti coloro che mi sostengono". A rassicurare sulle sue condizioni, dal suo letto d’ospedale all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna dove è ricoverato, è padre Norberto Pozzi, il missionario di 71 anni originario di Acquate di Lecco che il mese scorso è saltato su una mina anticarro in Centrafricana. Gli è stato amputato il piede sinistro in Uganda, poi è stato rimpatriato d’urgenza con un volo sanitario a totale spese dei confratelli in Italia, dove è già stato operato e dove probabilmente gli verrà amputata la gamba sotto il ginocchio per potergli impiantare una protesi.

La sera di mercoledì prossimo il religioso parteciperà in teleconferenza ad un incontro nella sua Lecco, nella sala provinciale Don Giovanni Ticozzi. Durante la serata benefica verranno raccolti fondi sia per sostenere i fedeli della sua missione, sia per pagare le spese delle sue cure mediche. D.D.S.