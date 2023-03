Lecco, cibo etnico conservato male: sequestrati 10 chili di carne e pesce

Una pantera della Polizia

Lecco, 11 marzo 2023 – Dieci chili di carne e di pesce esposti in vendita tenuti in pessimo stato. Sono stati trovati e sequestrati, prima che finissero nel piatto di qualcuno, in un negozio etnico di alimentari di Lecco. Nello stesso negozio i prodotti non avevano il pezzo, alcuni cibi confezionati erano senza etichette e altri prodotti sfusi non erano provvisti dell'indicazione, degli ingredienti né della scadenza.

A ritirare dal mercato i dieci chili di carne e pesce sono stati i poliziotti di Amministrativa, Volanti e Anticrimine durante una serie di controlli mirati in centro città. Con loro c'erano anche gli ispettori del lavoro dell'Ispettorato del lavoro di Como e di Lecco e i veterinari dell'Ats della Brianza.

Il negozio si trova in viale Filippo Turati, una delle piazza della malamovida, teatro di numerosi episodi di violenza. Il proprietario dell'attività per ora è stato multato, ma sono in corso altri accertamenti, igienici e sanitari, sulla regolarità degli incartamenti e dei documenti. Durante i controlli ordinati dal questore Ottavio Aragona, i poliziotti hanno anche fermato e identificato 70 persone e ispezionato 42 auto.