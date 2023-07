Senza scampo dopo l’impatto Cerca di frenare ma non riesce

CALCO (Lecco)

Quando Raffaele ha visto l’auto ha schiacciato a fondo la leva del freno per frenare e si è anche buttato a terra per cercare di evitare l’impatto, ma ormai era tardi e si è schiantato contro la portiera dell’utilitaria, senza più possibilità di scampo. Lo scontro è stato così violento che il casco gli è volato via. È morto praticamente sul colpo Raffaele Manzoni, il 53enne elettricista di Villa d’Adda che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale letale mentre percorreva il tratto di via Nuova provinciale della Sp 56 che attraversa Arlate, una frazione di Calco. Raffaele, Lele per gli amici, era in sella al suo scooter: è andato a sbattere contro la fiancata lato passeggero di una Lancia Ypsilon guidata da un automobilista di 60 anni del paese che stava ultimando una manovra di svolta a sinistra, dopo aver attraversato la provinciale, per tornare a casa. "Non l’ho visto che stava arrivando, non l’ho proprio visto", ha raccontato sotto shock. Il 60enne ha sentito un botto, è sceso dalla sua auto ed è andato a controllare. Ha trovato Raffaele infilato sotto il veicolo in una pozza si sangue. Ha subito allertato i soccorritori. Sul posto si sono precipitati a sirene spiegate i sanitari dell’autoinfermieristica di Areu e i Volontari del soccorso di Calolziocorte, oltre che i vigili del fuoco volontari di Merate. Sono atterrati pure i soccorritori dell’eliambulanza di Milano. Raffaele però era già esanime. Sul posto sono arrivati poi gli agenti della Polizia locale e i carabinieri in loro supporto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la Sp 56 è stata temporaneamente chiusa al transito. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro di scooter e auto e il conducente è stato sottoposto, come prevedono le norme, al test dell’etilometro. Non è al momento chiaro di chi sia la responsabilità maggiore dell’incidente. Raffaele è l’undicesima vittima dell’asfalto da inizio anno in provincia di Lecco, la seconda in dieci giorni, la quarta in moto e la seconda in questo 2023 a Calco. A marzo, la domenica della Festa del papà, sempre a Calco appunto, ha perso la vita pure un ciclista di 46 anni di Sesto San Giovanni.

Daniele De Salvo