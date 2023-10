Sei nuovi vigili più telecamere e pure i droni

BERGAMO

A partire da lunedì 6 novembre, il Corpo della Polizia locale di Bergamo, che attualmente schiera 158 vigili, potrà contare su sei agenti in più destinati al nucleo di sicurezza urbana. Lo ha annunciato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Palazzo Frizzoni Sergio Gandi (nella foto), in queste settimane in tour nei vari quartieri per discutere di sicurezza. Non solo. Gandi ha annunciato anche l’installazione di ulteriori telecamere (in tre step si è passati da 87 “occhi” a 162) e, a breve, l’abilitazione di quattro operatori della Polizia locale nell’uso dei droni: gli agenti infatti stanno per conseguire l’attestato di pilota Apr, che abilita a utilizzare queste apparecchiature all’avanguardia.

Sempre in tema di sicurezza Gandi ha pure ricordato che sono già operative due unità cinofile, impegnate in servizi giornalieri alla ricerca di droga. "Anche se in alcuni casi non si individua il pusher – sottolinea Gandi – il sequestro comporta un danno economico e ha una funzione deterrente". Nel corso dei tour nei quartieri (l’ultimo a Longuelo, Loreto, Santa Lucia e San Paolo) Gandi si è spesso soffermato a discutere con i cittadini del fenomeno delle baby gang, che quest’estate hanno dato parecchio filo da torcere alle forze dell’ordine – a cominciare dalla maxi rissa di agosto tra ragazzini in centro città – ricordando che l’attenzione non manca. "Si tratta di fenomeni diffusi – ammette Gandi – ma non è possibile avere agenti ovunque. In caso siano commessi reati, è necessario denunciare, però è importante anche segnalare la presenza di situazioni particolari perché si possano effettuare controlli mirati e preventivi".

Michele Andreucci